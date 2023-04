Tremendo socavón en Araucarias puso en riesgo a conductores

Tres meses pasaron desde que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa recibió el primer reporte sobre un hundimiento en la avenida Araucarias; sin embargo, lo que pudo prevenirse, finalmente se convirtió en un tremendo socavón que puso en riesgo a decenas de conductores.

Todo inició con un hundimiento que comenzó a formarse a finales de 2022. Habitantes de la zona, temerosos de que esto pudiera pasar a mayores, reportaron lo sucedido a la CMAS, por lo que una cuadrilla acudió para realizar una reparación.

No obstante, los ´remedios´ hechos en la zona no duraron mucho, pues al poco tiempo, el asfalto comenzó a hundirse nuevamente, volviendo a desatar la alarma entre los colonos, quienes por segunda ocasión hicieron el llamado a la CMAS... pero esta vez no fueron escuchados.

"Lo habían arreglado antes, pero eso que arreglaron se sumió. Estuvo como tres meses así sumido y ahorita ya se hizo el hoyo", señaló Joel, uno de los comerciantes de la zona.

Y es que hace tres días, lo que era un hundimiento frente al número 315 de la avenida Araucarias, entre Tapachula y Tlapacoyan, de la colonia Inmecafe, se convirtió en un socavón de aproximadamente dos metros de profundidad.

Foto: Carol Suárez

¡Casi no la cuentan!

La falta de señalamientos provocó que, en más de una ocasión, los conductores que transitan por la zona estuvieran a punto de accidentarse al caer en el socavón. Uno de ellos fue Roberto López quien por poco termina impactado contra otro vehículo por intentar esquivar el hueco.

"Por poco tuve un accidente en moto, porque me sumí en el hueco y salí disparado... ¡la vi muy cerquita! Me iba a estampar en un carro que estaba estacionado enfrente".

"Nunca arreglan, siempre dejan a la mitad todo. Abren y siempre los que pagamos las consecuencias somos los automovilistas, porque somos los que sufrimos percances por culpa de esos huecos. Yo un día tuve que pagar 8 mil pesos de un rin por un desperfecto de la carretera que cortaron, dejaron así y caí en ese hueco", relató.

Después del niño ahogado...

Tres meses después de que comenzara a formarse el socavón, los empelados de la CMAS por fin acudieron a reparar. De acuerdo con los trabajadores, este se debió al colapso de la tubería, ocasionado por dos descargas que estaban mal conectadas.

Con maquinaria, fueron cambiados siete metros de tubería y se espera que este martes quede reparado; sin embargo, aún falta esperar a que personal del Ayuntamiento reasfalte ese tramo, por lo que, de momento, el carril permanecerá cerrado.

Foto: Bibiana Varela