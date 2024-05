SNTSA en Veracruz ´ofrece voto´ al candidato que los escuche

Los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Veracruz nuevamente su descontento con el actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, acusándolo de ignorar sus peticiones.

Revelaron que, en respuesta a sus manifestaciones recientes, la Fiscalía General de Veracruz les ha iniciado investigaciones en su contra.

Por esta razón Jesús Galicia Reyes, secretario general de la Sección 70 del SNTSA, instó a los candidatos a la gubernatura a dialogar con el sindicato y atender sus demandas, indicando que el gremio apoyará a aquellos que lo hagan.

A pesar de negar apoyo específico a algún candidato, Galicia Reyes criticó la administración estatal por abandonar a los trabajadores de áreas cruciales como vectores, administrativos, médicos y enfermeras.

Señaló que los trabajadores operan en condiciones deplorables y que sus solicitudes no han sido atendidas durante años, afectando a un sindicato que cuenta con mil 200 empleados en la entidad.

Acusó que existen casos de acoso laboral e intimidaciones en centros de salud y jurisdicciones, pero a esto se suma la falta de equipos de protección y solicitudes pendientes desde hace 5 años con falta de entrega de documentos.

Criticó que la Fiscalía y el Gobierno del Estado los está intimidando con investigaciones, de ahí la necesidad de que los candidatos a la gubernatura los escuchen sin importar colores, aunque pidió que no los involucren con ninguna fuerza política, pues solo están peleando por sus derechos.

"Les puedo decir que todo mi gremio nos vamos a reunir y cualquiera de los candidatos que estén participando para el Gobierno, sea del partido que sea y que nos escuche, tendrán nuestro voto, no nos importa que sea verde, azul, morado, anaranjado, lo que sea, pero que tenga la atención a los trabajadores", agregó el secretario general de la Sección 70.

Confirmó que sus manifestaciones continuarán durante los próximos días en caso de que sigan siendo ignorados por el Gobierno estatal, sobre todo luego de que les abrieron investigaciones en contra de Eduardo Ramírez Ortiz y Blanca Estela Sánchez.

"Nos entregaron dos (carpetas de investigación) este día y a un servidor no se la entregaron, no me exento de esto, pero tengo la confianza de que el vecino de nosotros es de aquí cerca", añadió el dirigente durante la manifestación a la que convocó en las inmediaciones del Museo de Antropología de Xalapa.