SIOP justifica retrasos en obras en Xalapa y se niega a sancionar a empresas

Elio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), desestimó imponer sanciones a la empresa a cargo del puente vehicular cercano al Urban Center, en Lázaro Cárdenas, argumentando que los contratiempos son habituales en este tipo de proyectos.

Hernández Gutiérrez reconoció que diversos factores, como las condiciones climáticas, como lluvias, y situaciones sociales, como las manifestaciones, suelen impactar en el desarrollo de las obras.

En este sentido, respaldó el derecho de la empresa constructora a reorganizar su plan de trabajo para adaptarse a tales eventualidades.

"No (se les puede aplicar sanción a las constructoras) porque siempre hay inconvenientes, a veces por lluvias, a veces por manifestaciones sociales como en el caso del Urban Center. Ellos tienen el derecho de reprogramar las obras, de hecho, el de Las Trancas tiene reprogramación, pero mientras estén cumpliendo con los programas no tiene por qué pasar nada", explicó el funcionario de la SIOP.

NIEGA CONFLICTO CON AHUED

Además, el funcionario negó cualquier conflicto con el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quien recientemente instó a la SIOP a acelerar el avance de las obras debido a los retrasos, argumentando que estos generaban malestar entre la ciudadanía.

"Las obras siempre tienen retrasos, pero traen beneficios, entonces no veo ningún problema, lo vamos a terminar (...). No (hay roces), no vi la entrevista, pero siempre las obras causan molestia y cuando hay venta nocturna más pero no pasa nada", agregó el titular de la SIOP.

Con relación a las afirmaciones de Ahued Bardahuil sobre presuntas inactividades de obreros durante las horas laborales, Hernández Gutiérrez minimizó la situación indicando que probablemente dichas observaciones surgieron durante la hora de la comida.

"Siempre hay quien pasa a la hora de la comida, pero los trabajadores siempre están trabajando", aseguró.

Respecto al estado de avance del puente vehicular en Las Trancas, Hernández Gutiérrez informó que se prevé su apertura al tráfico durante la próxima semana, aunque aún restan labores pendientes para su total operatividad.

"La idea es abrir este mes el puente, empezamos a marchas forzadas, pero este mes ya lo estaríamos abriendo, quedarían algunos detalles, pero ya abriremos el paso a la circulación. La siguiente semana, no me quiero comprometer, pero ya quedamos con el gobernador, habló conmigo y estamos presionando", detalló.