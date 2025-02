Sindicato exige la renuncia de Claudia Tello; amagan con tomar la SEV

El SIATEM acusó a Claudia Tello de no dar respuesta a las demandas de los trabajadores





Este viernes, el Sindicato Integrador Alternativo de la Educación en México anunció la toma de delegaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz para demandar la renuncia de la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa.

Alejandro Cucurachi Durán, Secretario General del SIATEM, acusó a Tello Espinosa de no dar respuesta a las demandas de la organización o bien, de ofrecer solo largas y excusas a los trabajadores.

"Yo le puedo decir que tenemos detectados varios casos de corrupción y en el mensaje personal con la Secretaria le comenté y la verdad no me gustó el tono, fue un tono burlón que hizo y me dijo: tú sigue investigando e intenta demostrar para acabar con las corruptelas".

Así que respaldado por sus agremiados, aseguró que al no haber una respuesta de la titular de la Secretaría, anunció que el 27 de febrero el Sindicato hará el bloqueo de las Oficinas Centrales de la SEV y las delegaciones de la dependencia, sin descartar incluso una marcha en la Capital del Estado.

La situación no queda ahí, pues también afirma que al no encontrar una respuesta tomarán las instalaciones de la SEV el próximo 5 de marzo y el 12 de ese mismo mes se irían a paro de labores para sumarse a las expresiones de los demás sindicatos afectados por la falta de asignación de docentes.