Sindicato del ITSX responde a acusaciones: "son falsas o ya han sido resueltas"

Las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa fueron tomadas por estudiantes y trabajadores que pedían la destitución del director del plantel, esto con apoyo del Sindicato de Empleados, Trabajadores y Docentes del ITSX, quienes afirmaron las acusaciones contra el director por presunto desvío de recursos, acoso laboral y despidos injustificados.

En medio de la situación, esta mañana el Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, también afiliado a la institución y representado por su secretaria Isabel Landeros, ofrecieron una conferencia en la que dejaron en claro su postura.

Aseguraron "no compartir esta postura de revelarnos de esta manera con falsas acusaciones o prácticas". La secretaria afirmó trabajar siempre con valores y respaldar tanto a agremiados como a los que no lo son, haciendo uso del diálogo y de la verdad.

La secretaria dijo también que no solicitan listas a directivos para obtener los puestos de otros trabajadores, y que quienes lo hacen no están de acuerdo con sus intereses. Invitó a los manifestantes a abrirse al diálogo para resolver la situación de la mejor manera. Reiteró que su sindicato ve por el bien de sus trabajadores, pero no comparten la postura actual.

César Adolfo Rodríguez, docente del instituto, afirmó que gran parte de las acusaciones son falsas o ya han sido resueltas, y señaló que las manifestaciones afectan gravemente a los estudiantes, pues no pueden acceder a sus clases ni realizar trámites, afectando el rendimiento en general de la institución "por un grupo pequeño de trabajadores liderados por una persona de dudoso desarrollo académico", refiriéndose a Rafael Arcos Morales, también docente del ITSX y secretario general del SETDITSX.