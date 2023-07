Dos años de impunidad en casos de menores asesinados por policía en Amatlán

Para activistas en derechos humanos Jonathan y Eduardo, dos jóvenes de 13 y 15 años respectivamente, fueron asesinados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Amatlán de los Reyes y el caso sigue impune por omisiones de la Fiscalía General.

Al cumplirse dos años de los hechos, la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. exigió al Gobernador, Cuitláhuac García, que cumpla con su palabra de esclarecer los hechos.

Según la Red se ha demostrado que el evento en el que perdieron la vida los adolescentes no fue un enfrentamiento, como afirma la versión oficial, sino un ataque directo. Señalan que los elementos de la SSP y de la Fuerza Civil ingresaron a la casa de un familiar de las víctimas y dispararon contra los jóvenes, posteriormente amenazaron, torturaron y modificaron la escena del crimen para encubrir su actuar.

Mediante un comunicado la Red Unidos por los Derechos Humanos acusó la presunta complicidad de la Fiscalía General del Estado al no actuar con diligencia para hacer justicia a las familias de las víctimas y al pueblo de Amatlán, insistiendo en que se tienen suficientes pruebas e información de investigación para solicitar la orden de aprehensión contra los responsables.

"Denunciamos que la Fiscalía General del Estado es cómplice de la impunidad y responsable de las omisiones dolosas para hacer justicia a las familias de los menores y al pueblo de Amatlán. No podemos ignorar que las balas que les quitaron la vida a Eduardo y Jonathan no fueron balas perdidas, sino balas dirigidas contra dos niños indefensos. No hubo justificación alguna para el uso de armas en contra de ellos".

PROMETIERON JUSTICIA

Es importante destacar que, en noviembre de 2021, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió a que se haría justicia en este caso. Sin embargo, las asociaciones han instado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las defensoras de derechos humanos a pronunciarse y exigir acciones concretas para que se cumpla esta promesa.

La versión oficial de la SSP sostiene que los agentes se enfrentaron a criminales y en el tiroteo resultaron muertos dos menores de edad. Sin embargo, la familia de las víctimas contradijo esta versión, afirmando que los jóvenes estaban lavando un automóvil cuando fueron baleados.

La familia de Jonathan y Eduardo acusa que los elementos de la Fuerza Civil en realidad habrían allanado un domicilio particular disparando, rompiendo puertas y candados, lo que resultó en la muerte de los dos adolescentes.

El tío de los jóvenes aseveró que los carros no eran robados, como informó la policía estatal y que el hallazgo de drogas y un arma en su interior fue una mentira.

Días después del hecho el Gobernador aseguró que su gobierno afinaría la actuación de la Fuerza Civil, durante una conferencia de prensa en Poza Rica.

"Vamos a hacer una revisión de la actuación en estos casos, cuando hay una agresión en una zona urbana, hay que afinar la actuación policial, quizá es mejor marcar cierta retirada, en la medida de lo posible, la agresión fue frontal, con toda la intención de causar bajas en elementos. En la manera de lo posible, que busquen repeler de otras formas, no en la zona poblada, es muy complicado, a los delincuentes no les importa la vida de las demás personas, no les importa si hay gente inocente o no, a nosotros sí", aseguró el mandatario.