El alcalde electo de Xalapa , Ricardo Ahued Bardahuil , afirmó que no cree en el sometimiento de los integrantes de su Cabildo aun cuando hay mayoría de Morena , y que buscará el diálogo y los consensos para generar su plan de trabajo.

"No creo en el sometimiento, sí creo en el convencimiento y diálogo, en la construcción de acuerdos que nos permitan beneficios para la comunidad y no de un grupo y así vamos a tratar el Cabildo".

Este viernes, acudió con su equipo para reunirse con las autoridades salientes previo al inicio formal de la entrega-recepción y en entrevista dijo que con el resto de ediles de Morena u oposición habrá "respeto, atención y argumentos".

"Que se decida entre todos las acciones en favor de Xalapa. No es mi estilo la imposición, es el diálogo, defiendo las ideas cuando considero que son positivas, transparentes, cuando son de honestidad, obra pública, de ahorro".

Refirió que en su administración no se trata de traer "pandillas de cuates que vengan a ganar dinero sin trabajar", pues es una ofensa para la población que no se tenga obra y haya gente que no tiene "nada que hacer".

Sobre la toma de protesta expuso que aún no se tiene hora, pero que deberá de ser el 31 de diciembre en una sesión solemne y que su equipo de trabajo está casi listo.

"Están casi todos, estamos viendo porque mucha gente capaz, profesional, ética, con una gran trayectoria tiene que desprenderse de sus asuntos de particulares, profesionales, de empleo, pero creo que nos está acompañando gente de gran ética, principios, y yo agradecido porque venir a administrar la ciudad es un sacrificio de vida familiar, de salud y esta gente quiere dar lo mejor que tiene para la ciudad", dijo.