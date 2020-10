Sin ayuda, Orfis revisará en tiempo Cuenta Pública 2019

La auditora genera del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, rechazó que vayan a contratar despachos externos para la revisión de la Cuenta Pública 2019 y expuso que pese a que trabajan a marchas forzadas la entregarán en tiempo y forma.

Refirió que si bien se modificaron los lineamientos para el funcionamiento de despachos contables para que puedan ser contratados por los ayuntamientos, descartó la posibilidad de que el Orfis pueda requerir de sus servicios.

"No es la intención contratarlos, nosotros lo que queremos es que sea una autoridad la que revise, no un ente privado como sería un despacho, sino una autoridad, que lo público regrese a lo público, nosotros tenemos facultades, queremos ejercerlas y que no se transmita esa atribución a un ente privado", añadió.

González Cobos insistió en que el organismo a su cargo realizará directamente los trabajos de auditoría de los entes.

"Ese reglamento rige para los despachos externos que pudiera eventualmente contratar el Orfis, pero principalmente estamos viendo esa contratación que pueden hacer los municipios. Los municipios en su autonomía constitucional pueden, de acuerdo a su presupuesto, contratar despachos".

En esa medida, refirió, el Orfis tiene que habilitar esos despachos, por esa razón se hizo una modificación al reglamento para establecer límites a fin de evitar que en un solo despacho trabaje para la mayoría de los ayuntamientos.

Delia González Cobos aseguró que entregarán a tiempo los informes de revisión, pues se ha trabajado horas extras y fines de semana para sacar el informe antes de que concluya enero próximo.