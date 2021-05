Sin afianzar empleo, 15% de egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro en Veracruz

En el Estado, hasta el primer trimestre de 2021 se han capacitado a un total de 165 mil 570 jóvenes, quienes tienen distintos niveles de estudio, desde primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, universitarios e incluso jóvenes con posgrado.

No obstante, entre el 10 al 15 por ciento que terminaron su beca no regresaron a estudiar, no están en un área laboral o no emprendieron un negocio.

En cuanto a los centros de trabajo afiliados, tanto empresas como instituciones públicas, hay un total de 33 mil 87 en la entidad.

Del monto global el 60 por ciento regresan a estudiar cuando terminan el programa; el 25 por ciento de los jóvenes son contratados por los centros de trabajo e incluso algunos no terminan el año de capacitación porque entre los 3 y 5 meses los tutores piden la baja para poder contratarlos.

Finalmente, el otro 15 por ciento de los jóvenes optan por emprender un negocio, desde estéticas, peluquerías, comercios pequeños dedicados a la venta de calzado, ropa y equipos de cómputo.

Cabe recordar que todos los capacitados pueden ser acreedores al término de los 12 meses de una Tanda para el Bienestar.

Respecto al seguimiento del programa, también se busca acomodar a los becarios a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), del que hay 5 oficinas en el Estado en donde podrían tener otra oportunidad.

Con la contingencia el número de vacantes en el país incrementó en las empresas, pasando de un millón 627 mil en mayo, a un millón 886 mil en diciembre.

Sin embargo, mientras las oportunidades laborales para los jóvenes incrementaron los becarios pasaron de 703 mil a 392 mil en el mismo periodo a nivel nacional.

