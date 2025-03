Silvia Santos: el Son Jarocho y el arte desde una perspectiva femenina

Silvia Santos es originaria de Yucatán y también una representante reconocida del Son Jarocho como si hubiese nacido bañada por las olas del mar de veracruzano. Aunque reducir su labor artística a sólo ello, sería inapropiado ya que ella también es actriz, escritora, docente y artista plástica.

Silvia del Socorro Santos Castillo, Silvia Santos, es una vocera inter y multidisciplinaria también del sentir y las causas de las mujeres, a través de su arte y su música. Sus versos y composiciones son recopilaciones de historias de otras mujeres, personajes o figuras míticas femeninas que además, recrea mediante la pintura en obras de distintos formatos.

Su voz y obras, han tenido presencia en sitios más allá de México, así como en Medios local y nacionales por lo anterior, Silvia es una artista referente de Xalapa quien actualmente colabora con otras mujeres del arte de generaciones distintas, en proyectos con el sentido de dar a conocer el sentir de todas...

-¿Qué ha sido para ti en tu vida El Son Jarocho?

Ha sido vivir con dos tradiciones unidas: la de Yucatán en cuanto al canto y la Cuenqueña por mi familia adoptiva. Hay similitudes en sus fiestas patronales, musicalidad y alegría, aún en circunstancias adversas.

-De tiempo cuando comenzaste en el Son a ahora, ¿notas algún cambio significativo en el rol de las mujeres en esta expresión cultural? ¿Cuál?

Veo un proceso de sensibilización y visibilización en los temas de mujeres, desde nuestra perspectiva. Antes estábamos, pero no éramos mencionadas o era menor nuestra presencia. Pero te anima observar a alguien en el escenario. Siempre es importante la referencia.

-Eres actriz, artista plástica, docente, versadora y sonera, de todo tu quehacer, ¿en dónde te sientes más cómoda o disfrutas más?

Disfruto de la creación en general. Adoro estar en escena. Creo que sobre todo en mi ser escénico.

-¿Me puedes comentar algo sobre tu actual experiencia con Soneras más jóvenes?

Me gusta ver que puedo tocar con jóvenes y que ahora sea una posibilidad en crecimiento. Mucho ha tenido que pasar para hacer música con otras mujeres, que se construye desde otra perspectiva, es bonito ver que no tenemos competencia, si no un afán expresivo y de comunicación. Construimos juntas. Pero hay mujeres que también sirvieron de referencia, y poco mencionadas en espacios tradicionales.

Actualmente, Silvia Santos colabora con Son Ellas, Mujeres Sonando, agrupación fusión de Son Jarocho, en el marco de ese convivir y compartir que actualmente se respira en muchos aspectos del Arte y la Vida Social contemporáneo, en los que las mujeres son protagonistas.

Trayectoria de Silvia

Nació en Mérida, Yucatán, el 14 de noviembre de 1967. Estudió en Mérida, Yucatán, Instructor en Arte a Nivel Medio Superior, en el Centro de Educación Artística, CEDART, con opción en Artes Plásticas (1986). Cursó en Xalapa, la carrera de Licenciada en Artes, en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana,.

Ha participado en Encuentros de Jaraneros tanto en el país como extranjero, así como también en aquellos donde las mujeres soneras son organizadoras, promotoras y protagonistas.

Tiene una larga lista de producciones musicales en los que ha participado, en distintos proyectos, así como de nombres de puestas en escena como teatrista y actriz.

Su trayectoria como poeta es también bastante conocida y valorada.

La cita