Sigue la tala de árboles en Xalapa; ¿ahora en el Parque de los Tecajetes?, esto sabemos

La tala de árboles es un problema que aqueja en Xalapa, pues a finales del 2023 y en este 2024 ha ido incrementando desmesuradamente, transformando poco a poco la imagen y modificando el ecosistema de la ciudad.

Fue a través de redes sociales donde usuarios reportaron otro caso de tala de árboles en Xalapa, ahora en el Parque de los Tecajetes, el cual desde hace unos años ya ha sido viralizado por encontrarse en deterioro y completo abandono.

No para la de árboles en Xalapa

En los años 2007 a 2010, Xalapa era considerada una de las ciudades más verdes del país, pero eso cambio drásticamente debido a la mancha urbana, la construcción de unidades habitacionales y más, provocando que se perdiera la mayor parte de zonas naturales.

Con ello, el Parque de los Tecajetes solía ser uno de los más emblemáticos en Xalapa, pues contaba con peces, tortugas y un serpentario que atraía la visita de turistas y ciudadanos, pero desde hace unos años, incluso algunas de esas especies fallecieron en el abandono por falta de alimento y cuidados.

Al respecto, científicos y biólogos de la Universidad Veracruzana dieron a conocer estudios en los que señalan que este 2024, Xalapa cuenta tan solo con el 14 por ciento de su superficie dedicada a áreas verdes, porcentaje que equivale a 929 hectáreas, que incluyen a reservas como El Tejar, Parque Natura, Cerro de Macuiltépetl y Los Lagos.

También te puede interesar... Denuncian que gobierno de Ricardo Ahued causa 'muerte lenta' de árboles en Xalapa

A pesar de los esfuerzos de ambientalistas por frenar la tala de árboles en Xalapa, esto no ha sido posible, causando que zonas relevantes de la ciudad como el Parque los Tecajetesse vean visiblemente afectadas. Hasta ahora las autoridades correspondientes no han dado alguna declaración al respecto, confirmando con este y otros casos de tala de árboles, que los espacios naturales de Xalapa no son una prioridad para esta administración municipal.