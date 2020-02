Sigue bajo lupa gestión de Edel en el Poder Judicial

Especialistas están revisando a fondo las acciones que dejó pendiente Edel Álvarez Peña como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que incluye las ciudades judiciales que se realizan en varios puntos del territorio.

La magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, dijo que esta labor llevará tiempo, pese a que ya concluyó el proceso de entrega-recepción después de que fue designada en dicho cargo.

"Lo estamos revisando, todavía no terminamos porque son muchos documentos, son cajas de documentos que no se revisan ni en un mes ni en dos meses".

En cuanto a los resultados del Poder Judicial ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) dentro de los informes de las cuentas de 2018, reconoció que hay algunas observaciones administrativas que se tienen que cumplir.

"Aunque no me corresponda porque no fue en mi administración, pero lo debo de cumplir porque estoy al frente del Poder Judicial (...).

"Estamos revisando concienzudamente esos aspectos y de los de ahora pues ya se rindió, ya se presentó la entrega-recepción y hasta que se tenga resultado ya veremos", declaró en entrevista en el Congreso del Estado.

Añadió que al ser designada como presidenta de este Poder se harán las visitas y se constatará que disponen de los terrenos y de los trabajos necesarios para la construcción las ciudades judiciales y los proyectos que están pendientes.

"Voy a ver cómo va la obra porque es demasiado; es demasiada información que se está analizando y no puedo decir es correcto o no es correcto. Cuando ya tengamos un dictamen la prensa será la primera en enterarse (...).

"Se están haciendo revisiones al interior por gente capacitada para ello, ingenieros, especialistas, hay un equipo que está trabajando y vamos a checar y es normal, de cada administración que deja una obra en ejecución vamos a ir a constatarla y si todo está bien todo está bien, no puedo afirmar algo que estamos apenas introduciéndonos a ellos".

Finalmente, la magistrada presidenta estimó que esta nueva revisión podría llevarse dos meses más, aunque reiteró que es difícil dar plazos.