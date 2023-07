Sí tumbarán árboles en Xalapa, reconoce Gobierno de Ahued; promete sembrar más

Habrá una compensación importante de los árboles que deberán ser derribados para la construcción de los puentes o pasos a desnivel de la avenida Lázaro Cárdenas.

Así lo aseguró la directora de Medio Ambiente del ayuntamiento de Xalapa, Ana Isabel Guevara, quien explicó que los ejemplares que serán derribados no forman parte del bosque mesófilo, sino que son especies introducidas.

"Obviamente nos dan un servicio ambiental, se le tiene que dar paso a la modernidad, pero también con una compensación fuerte de lo que es la cantidad de árboles que se tienen que sembrar en áreas verdes".

La funcionaria aseguró que como autoridades de Medio Ambiente les corresponde revisar los permisos de arbolado para retirar los árboles que sean necesarios. Aunque dijo que sólo se procederá conforme las especificaciones del proyecto.

En ese sentido, explicó que por cada árbol que sea talado se sembrarán de cinco a seis árboles más en diferentes áreas verdes de la ciudad.

"Y obviamente en lo que se pueda también, en los laterales por ejemplo, reforzar un poquito el tema de arbolado en la zona. Claro, a veces no se puede, pero sí tenemos áreas verdes donde vamos a sembrar más y ya exclusivo bosque mesófilo".

A su vez, indicó que la parte baja de los puentes también contaría con áreas de jardinería para flores y árboles de menor tamaño, a fin de que estos no causen problemas a la nueva infraestructura.

"Porque no pueden sembrarse árboles que no sean del bosque mesófilo o de selva baja, dependiendo la zona. De otras especies ya no porque por eso tenemos algunos problemas, sufren más enfermedades y son quebradizos", recalcó.