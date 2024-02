Si no hay donativos, Cruz Roja no funciona, no tiene partida presupuestal

Si no hay donativos, la Cruz Roja no funciona, pues no tiene partida presupuestal, resaltó el delegado de la institución en Veracruz, Oswaldo Jesús Ficachi Figueroa.

El delegado de la Cruz Roja Mexicana presentó la Colecta Anual 2024, a la que llamó a la población a sumarse para que la institución cuente con equipo material y humano.

La Cruz Roja brinda auxilio a todas las personas que lo requieran, por lo que se necesita mucho más que ambulancias.

De ahí ir enfatizó que todas las personas pueden sumar apoyo y así ayudar a otros y "convertirse en héroes".

"Tenemos que donar, seamos todos héroes donando para que haya equipo".