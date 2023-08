"Si Cuitláhuac quiere venir conmigo, adelante": Sheinbaum al cerrar gira en Xalapa (+Video)

La aspirante a Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que, en caso de resultar vencedora en el proceso interno de selección rumbo al 2024, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez tendría las puertas abiertas para sumarse a su equipo de campaña si bien esto signifique que tenga que separarse del cargo.

En entrevista para Imagen del Golfo la morenista destacó el trabajo que ha realizado el mandatario de Veracruz y dejó abierta la posibilidad de que, si se separa del cargo antes de concluir su sexenio el próximo año, pueda sumarse a su proyecto de resultar favorecida con la candidatura a la presidencia.

Luego de concluir sus asambleas informativas en el Velódromo de la ciudad de Xalapa ante miles de simpatizantes, Sheinbaum Pardo aseguró que su intención es generar una propuesta "con sello propio" para seguir con la llamada Cuarta Transformación una vez que concluya la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que a la par intentaría fomentar "una igualdad sustantiva" entre hombres y mujeres, así como debatir reformas que estima necesarias como la del Poder Judicial que ya planteó el mismo presidente de la República respecto a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros en la seguridad de los ciudadanos por liberar a presuntos responsables de delitos graves.

SÍ QUIERE VENIR CONMIGO PUES ADELANTE

La aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación en 2024 opinó que el mandatario de Veracruz tiene que concluir su proceso, no obstante, en caso de que ella sea favorecida con la candidatura buscará hablar con él sobre su posible incorporación a su equipo de trabajo, pues en su opinión podría sumarle más que restarle.

- ¿Podría ser que invite a formar parte de su equipo de campaña al gobernador, Cuitláhuac García?, se le cuestionó.

"Si, bueno, él tiene que terminar aquí su proceso en Veracruz...

-Ha planteado que podría pedir licencia en noviembre.

"No lo he platicado con Cuitláhuac, pero Cuitláhuac es un gran activo de nuestro movimiento. Él es un hombre de muchas convicciones, es un hombre honesto que hay que ver lo que ha hecho en Veracruz porque de lo que era Veracruz en el 2018 a lo que es ahora es un cambio sustantivo, entonces por supuesto que Cuitláhuac sí quiere venir conmigo pues adelante y sobre todo hacia adelante.

"Yo creo que todos los gobernadores y gobernadoras de Morena son parte sustantiva de nuestro movimiento y tienen que tener siempre un papel hacia adelante.

- (...) una incorporación de un gobernador, que si bien ha dado resultados también ha tenido críticas, ¿le podría restar a su campaña en dado caso o le podría sumar?

"No, si, bueno, ya veremos verdad, porque nos estamos adelantando mucho a los tiempos. Entonces ahora viene la encuesta la próxima semana y terminada la encuesta pues ya vamos a tomar decisiones hacia adelante", observó.

IGUALDAD SUSTANTIVA

La morenista dijo que, si bien ella considera que "es tiempo de las mujeres", los varones también ocuparían un papel fundamental en la defensa de la Cuarta Transformación, además de que considera que un gobernante debe de trabajar para todos los ciudadanos.

"Yo digo que es tiempo de la transformación y de mujeres porque pues nunca ha habido una mujer que coordine la defensa de la transformación y por eso digo que las mujeres habíamos sido relegadas de los espacios públicos durante mucho tiempo. Solamente hay que pensar que, hasta el 2018, solamente había habido 7 gobernadoras en la historia de México o que nunca había habido un gabinete paritario, o que había muy pocas mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que era impensable que hubiera una mujer secretaria de la Seguridad Pública.

"Es decir, las mujeres hemos avanzado mucho en este periodo porque la transformación también incluye a las mujeres, pero eso no quiere decir que las mujeres gobernemos para las mujeres, así como los hombres no sólo gobiernan para los hombres; las mujeres gobernamos para todos y todas. Las mujeres luchamos por la igualdad sustantiva", subrayó Sheinbaum Pardo.

REFORMA AL PODER JUDICIAL

La exjefa de gobierno de la capital coincidió con Andrés Manuel López Obrador respecto a reformas que son prioritarias y quedaron pendientes en el actual sexenio, como la que involucraría al Poder Judicial. En su opinión, las autoridades jurisdiccionales juegan un rol fundamental en la seguridad del país, aunque con sus resolutivos pueden favorecer a presuntos responsables de delitos graves.

"Yo creo que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Pocas veces, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad en el país, la responsabilidad siempre es del presidente o del Gobernador, pero pocas veces se habla de los tribunales de justicia estatales o de la Suprema Corte de Justicia o de los jueces federales que dan muchos amparos que no deberían de ser en general, cuando la detención de un delincuente (...).

"Yo por ejemplo en la Ciudad trabajé de la mano con el Poder Judicial de la ciudad, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y el Poder Ejecutivo, parte del Gobierno de México y eso nos dio muchos resultados, pero yo creo que el Poder Judicial en nuestro país pues requiere de una revisión, requiere un debate porque hasta ahora ha actuado de una manera en donde, ahí tienes el último ministro, que en el caso de los libros de texto dio una resolución inmediata y en el caso de otros casos que tiene guardados no ha dado una resolución. La pregunta es por qué, qué no los casos vienen conforme fueron llegando o es atribución de un ministro poner primero uno y poner luego otro. Esas preguntas tienen que haber transparencia y tiene que haber un debate", mencionó la morenista.

SELLO PROPIO

A la espera de que se realicen las encuestas que darán a conocer si ella o Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña (PT} o Manuel Velasco Coello (PVEM), definan al aspirante ganador el próximo 6 de septiembre, Sheinbaum Pardo aseguró que ella no es partidaria de la idea de "Continuidad con cambio".

Al contrario, dijo que su propuesta busca generar una identidad propia y generar un proyecto con un "sello propio", que fomente la educación superior, la ciencia, las energías renovables, así como los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

"Más que diferente es otro tiempo, es decir, al presidente (López Obrador) le ha tocado una ruptura del viejo régimen a un nuevo proyecto, a una nueva era. Yo estaba oyendo el discurso que di en el Estadio Azteca cuando se cerró la campaña del presidente López Obrador y ahí yo decía, estamos a las puertas de una nueva era y así es. O sea, se acabó el régimen anterior, aunque todavía hay mucho rezago, pero qué quiere decir esta nueva era.

"Es una era de honestidad, una era en donde cuentan los que menos tienen en nuestro país, en donde estamos luchando por la igualdad, estamos luchando por erradicar la pobreza y ha dado resultados, entonces, cómo vas a cambiar un modelo en el que siempre has creído y que además está dando resultados en nuestro país. Lo que nos toca es otro periodo, un nuevo periodo de esta nueva era y, por supuesto, hay un sello propio. A mí no me gusta decir continuidad con cambio, es casi una contradicción, o hay continuidad o hay cambio.

"Yo digo continuidad con sello propio y a qué le llamó sello propio, pues primero que soy mujer, que nací en la Ciudad de México, que soy científica y por supuesto que hay una visión particular desde mi punto de vista y en esa visión yo creo que tiene que avanzar el apoyo a la ciencia, la investigación científica, yo le doy mucho peso a la educación superior como un derecho, entonces hay que seguir avanzando en los Derechos del Pueblo de México y también en los derechos de las mujeres y también en acelerar el paso para las energías renovables. Son cuestiones en las que he creído siempre y que creo que son parte ahora de la continuidad de la transformación", añadió.