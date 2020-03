SEV sigue a la caza de ex funcionarios por autoasignación de plazas

"Yo no me encargo de procurar justicia, fue la FGE la que determina este acuerdo reparatorio, pero ojo: en el Órgano Interno de Control y en la Contraloría sigue el procedimiento. No se descartan y en términos legales, los que saben son ellos, un servidor es el tema educativo, las denuncias ahí están, yo las presenté, no sabría decirle si están avanzando" dijo.