SEV: Estamos con los maestros pero no permitiremos acoso

Zenyazen Escobar pidió a los docentes no temer a los protocolos y trabajar con respeto hacia los estudiantes





El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, envió un mensaje a las maestras y maestros del estado para que no tengan temor de los protocolos y se trabaje con respeto a los estudiantes.

Al referirse a los presuntos casos de acoso sexual que han padecido alumnos por parte de trabajadores de la educación, el titular de la SEV acentuó que los hechos se investigan a fondo.

En ese sentido resaltó: "nosotros estamos con ustedes, pero lo que no vamos a permitir es que se violente a nuestros estudiantes en el estado de Veracruz".

Escobar García reiteró, ante el temor que pudieran tener maestros en torno a la aplicación de protocolos, que siempre se les escuchará, a lo que agregó que los casos de acoso que se han reportado se han investigado "hasta el último punto".

"Si ustedes en verdad día a día entregan el corazón en las aulas y no han tenido ningún tipo de acción en contra de ningún estudiante, de algún alumno, no les va a pasar nada. Únicamente estamos actuando, estamos ejerciendo la legalidad contra aquellas personas que tienen algún tipo de acto de connotación sexual, algún tipo de acoso, maltrato o violencia contra algún estudiante; si ustedes no están incurriendo en este tipo de acciones pueden sentirse tranquilos", manifestó, luego de que se ha dado a conocer que hay casos de maestros señalados por acoso sexual, por lo que han sido separados de funciones para ser investigados.

Y agregó: "se los digo fraternalmente, también como maestro, porque esto -de los protocolos- también puede alarmarlos a ustedes en las aulas que conviven con la niñez, que conviven con la juventud, que por eso traten a sus estudiantes como si fueran sus hijas, como si fueran sus hijos".