Sergio Cadena: "alcaldes del PRD fueron amenazados por Eric Cisneros"

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Cadena Martínez acusó al ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos de haber presionado y amenazado a los 18 alcaldes perredistas, con acciones en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior.

Dijo que ello obligó a 3 alcaldes abandonar las filas del PRD y prácticamente sumarse a Morena, y los otros 15 aún están resistiendo, pero estimó que otros más podrían dejar su partido.

Comentó que a los alcaldes perredistas se manera constante se les pide desde Palacio de Gobierno no asistir a los eventos del PRD, y ahora en particular no asistir a los del Frente Amplio por México.

"Los alcaldes están recibiendo presiones muy fuertes del Gobierno, porque cuando estaba Eric Cisneros los presionaba, y la presión viene de distintas maneras", expresó.

Sergio Cadena Martínez indicó que en pláticas que ha sostenido con presidentes municipales de su partido le refieren que las presiones, se las ejercen a través del Orfis y la Fiscalía de Veracruz.

En cuanto a los alcaldes o ediles que han renunciado al PRD, minimizó el hecho, pues dijo que sólo se van esas personas y no los ciudadanos que los hicieron llegar a esos cargos.

"Se puede ir un alcalde, pero no se va la gente, a la gente nadie la tiene comprada. Nosotros estamos trabajando en una revolución de conciencias, y quienes deciden son las personas", expresó.

La desbandada que pudiera haber dentro del PRI, PRD o PAN, lo consideró como algo normal y nada nuevo, pues lo han vivido en cada proceso electoral, y a pesar de ello, el perredismo en Veracruz persiste y aún crece.

Señaló que la reciente salida de priístas para sumarse a Morena, ni siquiera es un show político, sino más bien algo ya anunciado que no afecta en nada al Frente Amplio por México.