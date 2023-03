Será AMLO quien anuncie eliminación de la caseta de Fortín

El presidente, Andrés Manuel López Obrador anunciará oficialmente la eliminación de la caseta de cobro del municipio de Fortín, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Recordó que las quejas por el cobro en la caseta iniciaron hace más de dos años y, tras analizar diversas alternativas, se determinó su eliminación, lo que ya cuenta con el aval de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El anuncio fue reiterado por el propio Presidente en una reunión con autoridades, donde el gobernador agradeció su sensibilidad y confirmó que los detalles serán dados a conocer por López Obrador.

"Estuvieron estudiando y después de un año y medio se quedaron tres opciones; de esas tres la que dimos a conocer fue la más viable y siempre quedó pendiente la eliminación de la caseta. Empujando un poco esto (el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) Jorge Nuño entendió la situación",

Aseveró que dicha opción era la más solicitada por empresarios y ciudadanos en general, por ello sólo queda esperar.

QUEJAS POR COBROS

El gobernador recordó que las quejas por la caseta de cobro iniciaron hace más de dos años, tiempo en el que se analizaron diversas alternativas, entre ellas la posibilidad de moverla, reducir los costos o trasladar los cobros a otras casetas.

Sin embargo, al final se determinó que la caseta sería eliminada, lo que ya cuenta con el aval de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Entre todos empujamos ese tema, hay que mencionar a la Canacar, a los industriales de Orizaba, Ixtaczoquitlán, a los empresarios de Córdoba, a la sociedad que esta petición finalmente llega al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y obviamente con el visto bueno del presidente de la República", dijo en entrevista.