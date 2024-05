Ser influencer requiere esfuerzo y dedicación como cualquier otro trabajo: MemOpina

Los influencers requieren dedicación, esfuerzo y tocar muchas fuerzas, como cualquier otro trabajo que se ama y en el que se quiere destacar, expresó en su visita a IMAGEN DEL GOLFO, Memo Rebolledo "MemOpina", reconocido por su creación de contenido en la ciudad de Xalapa.

¿Cómo nace MemOpina?

De la inquietud de crear contenido de la ciudad de Xalapa, capital del estado y llamada también la Atenas Veracruzana, caracterizada por su diversidad y distintas expresiones artísticas, culturales, gastronómicas y hasta turísticas.

Y es que si bien Memo, xalapeñísimo de nacimiento, ya tenía la inquietud desde hace varios años, se dio cuenta que en la ciudad había poca creación de contenido para redes sociales y plataformas digitales. Fue entonces que Memo vio la oportunidad de dar a conocer a la ciudad a través de contenido en redes sociales.

FOTO: MemOpina

Memo elabora sus diálogos, se produce (graba y edita), es además su propio representante, lo que conlleva una gran tarea que, en otros términos, implica un gran trabajo de equipo en distintas áreas.

"Yo estudié la carrera de Comunicación, quería estar en radio o en televisión, los medios tradicionales, pero se pusieron de moda lo de las redes y entonces me gustó más, desenvolví más mi personalidad (...) En un noticiero siento que la gente no me lo tomaría en serio"

Comparte y bromea.

Antes, comenta, se imaginaba como conductor de noticias, lo que después resultó ser muy serio para su personalidad, y ahora ha destacado por su variado y creativo contenido, mostrando la ciudad, sus sitios en dónde comer, así como diversos espacios de todo tipo en Xalapa.

Xalapa, destaca, es una ciudad con una riqueza de población que converge de distintos puntos y profesiones, llena de estudiantes y trabajadores.

Inicialmente, Memo realizó contenido para Youtube, con negocios principalmente de comida, pero ahora se ha expandido junto con su contenido, más diverso, a Instagram.

FOTO: MemOpina

-¿Qué tan difícil es llegar no sólo a personas jóvenes, sino a quienes son más adultos o adultos mayores?

"No es tan difícil, solamente es cambiar de plataforma. Tengo un público digamos que mayor en Facebook, aunque ahorita lo he soltado un poco porque cambiaron las métricas de ahí, con ya tanto meme y tanta competencia, ahora sí que entre tantos memes se come tu publicación (...) Pero no es tan difícil, nada más siento que hay que saber llevarles el tema".

-¿Ves más libertad de expresión en las redes sociales, qué opinas de la polémica en torno a su regulación de la que se ha hablado desde hace un tiempo?

"Yo no tengo tanto problema, yo no digo groserías, incluso en mi vida privada a lo mejor una que otra pero lo hago más por expresión que por decirlo ofensivo. Entonces no me cuesta a mí en lo personal; también es como mi base que luego doy consejos ahí en Instagram, de crecimiento, del interés de las marcas, porque al final yo vivo de las marcas y pues justo se interesan como alguien que no puede afectar a su marca y como muy family friendly, o sea, que puede llegar a todo tipo de público, desde niños chiquitos, obviamente jóvenes y hasta adultos, porque saben que no arriesgan tanto como mi imagen, creo que ese es mi plus".

Sin embargo, consideró que lo difícil es cuando queriendo dar un consejo puede mal entenderse alguna expresión y ser penalizado en redes sociales, por lo que es limitante para ser plenamente libre en la creación de contenido en las redes sociales.

-¿Qué tan redituable es realmente ser influencer y qué consejo darías a quienes están iniciando en esto?

"Chismecito -bromea-. Está bastante bien porque ahorita las marcas están apostando más por redes, más que nunca, y por influencers (...) Ahorita ya todo se acomodó, pero también ser realistas que yo ahorita me va bien porque estoy en el punto que todo se acomodó, pero llevo años luchando y muchos años que no generaba nada, incluso ni negocios de aquí de Xalapa me pagaban, era como intercambio, sólo colaboraciones"

-Como en todo trabajo hay que echarle ganas, picar piedra e ir haciendo camino, ir haciendo un nombre, ¿no es tan fácil ser influencer, como todo mundo cree, no?

"No es tan fácil", comenta Memo y expresa que entre lo que más le gusta de la ciudad de Xalapa, además de que es una ciudad económica y donde pueden encontrarse sitios para comer, para divertirse y de todo, accesibles para los bolsillos.

Y debido a que Xalapa es una ciudad con gran cantidad de población flotante, que llega para estudiar y trabajar, siempre se están abriendo lugares para comer, por ejemplo, algunos de ellos muy novedosos, esto además de que "siempre hay sitios nuevos por descubrir", tanto para quienes llegan a la ciudad como quienes nacen aquí.

En cuanto al "talón de Aquiles" de la ciudad, ¡bueno!, indiscutiblemente el tráfico, además de que hacen falta un poquito más de atractivos turísticos, expuso MemOpina.

Sin duda, ser influencer, crear contenido accesible para todo tipo de público, en redes sociales, no es un trabajo fácil, "yo me grabo, hago mi guion, todo", por lo que requiere, como cualquier otro trabajo, mucho esfuerzo y dedicación, pues no es cualquier cosa en las redes sociales emitir una opinión y crear contenido expuesto al escrutinio de las personas.

FOTO: MemOpina

Ser influencer no es tarea fácil, pero es lo que Memo expresa que le gusta y le permite mostrarme con más libertad, y también vivir dando consejos a quienes habitan, visitan y hasta a quienes no conocen Xalapa.

A través de sus contenidos, MemOpina muestra de a poquito, mucho de la capital veracruzana, para que sea conocida en cualquier rincón del país y hasta en otros puntos del planeta.

Puedes encontrar a Memo en Instagram como @Memopina_