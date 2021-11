Seguiré trabajando en favor del pueblo mexicano: Gloria Sánchez

"Consciente de la responsabilidad que significa representar a Veracruz en el Senado de la República, informo que he trabajado con entusiasmo y responsabilidad, como senadora de tiempo completo he asistido a todas las sesiones y no he faltado a la confianza de las y los veracruzanos".

El Tercer Informe de Actividades Legislativas fue rendido este sábado 13 de noviembre, en el municipio de Coatepec. Le acompañaron 50 invitados de manera presencial, para cuidar los protocolos sanitarios y en apego a las medidas preventivas en salud.

Además, desde sus redes sociales, el informe fue transmitido de manera virtual para hacer llega el mensaje a todas las veracruzanas y veracruzanos.

La Senadora presentó la numeraria de los resultados legislativos del Tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura en el Senado de la República, destacando que a pesar de la pandemia de COVID-19, el trabajo legislativo no se detuvo y se trabajó de forma virtual y presencial, tanto en sesiones ordinarias, como en reuniones de las Comisiones.

GOBERNADOR Y SENADOR MONREAL RECONOCEN SU TRABAJO

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció el trabajo de la maestra Gloria Sánchez Hernández, cuya labor ha sido trascendental en el movimiento de izquierda en Veracruz y el país, desde tiempos de Heberto Castillo. El mandatario veracruzano le dirigió un mensaje de manera virtual.

Asimismo, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, felicitó a la senadora por su ejercicio de rendición de cuentas.

EN RELOJ DE MÉXICO, HORA DE AFIANZAR BIENESTAR INCLUYENTE

La senadora por Veracruz destacó que continuará trabajando en beneficio de la población y junto con su grupo parlamentario, pues enfatizó que es tiempo de afianzar el bienestar incluyente, es decir, de todo el pueblo mexicano.

A la par, manifestó respeto y afecto por sus compañeras y compañeros en la Cámara de Senadores.

"En el reloj de la República, es hora de afianzar el bienestar incluyente que se merecen las familias mexicanas. Es la hora del progreso con justicia, de la economía con sentido moral, de la reconciliación nacional," pronunció.