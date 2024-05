SEFIPLAN niega uso indebido de recursos públicos en campañas

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, declaró que no ha recibido notificaciones o requerimientos relacionados con las denuncias sobre el supuesto uso indebido de recursos públicos en campañas políticas.

Durante una entrevista llevada a cabo durante el desfile conmemorativo del "Día del Trabajo", el funcionario instó a la oposición a presentar denuncias respaldadas por pruebas concretas si tienen conocimiento de alguna utilización indebida de recursos públicos en campañas electorales.

"Nosotros no tenemos conocimiento. Por supuesto que está la instrucción de no ocupar recursos públicos. En caso de que haya algún uso que se haga la denuncia pertinente, estaríamos pidiendo eso, pero de nuestra parte no hay ningún uso de recursos", subrayó.

Enfatizó que a nivel interno se han dado instrucciones para evitar el uso de vehículos, recursos humanos o materiales en actividades relacionadas con campañas políticas.

EXTIENDEN SUBSIDIO DE TENENCIA

Por otro lado, se anunció la extensión del subsidio de la tenencia por dos meses adicionales hasta el mes de junio, con el propósito de brindar más oportunidades a los ciudadanos de Veracruz para cumplir con sus obligaciones vehiculares y aprovechar el beneficio de exención del impuesto, así como participar en una rifa organizada por la SEFIPLAN.

Al ser cuestionado sobre si esta medida pudiera enfrentar sanciones debido al impedimento legal de promover programas gubernamentales durante la veda electoral, Lima Franco señaló:

"No, ya es un programa que ya está autorizado incluso por el mismo OPLE, es un programa que se ha venido haciendo, el año pasado también se hizo, entonces es un programa ya regular, entonces no es algo nuevo que nos hayamos inventado este año".

Además, se proporcionó información sobre el proceso de regularización de vehículos. Hasta la fecha, se han regularizado aproximadamente 800 mil vehículos, y se estima que con esta ampliación del subsidio podrían regularizarse otros 200 mil más, con la meta final de regularizar cerca de un millón de vehículos en el estado.