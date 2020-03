Sedesol no pudo comprobar 5 mdp

El secretario de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, reconoció que serán alrededor de 5 millones de pesos los que no se podrán comprobar del ejercicio presupuestal de 2019.

En entrevista expuso que se tiene un avance del 93 por ciento en la asignación de los recursos del presupuesto del ejercicio del año pasado.

Subrayó que se trata de un contrato en la zona norte, donde al ser otorgado a persona física quedó a la deriva ante el fallecimiento del constructor.

"Hoy tenemos una obra en donde la persona que contratamos a través de licitaciones perdió la vida en el norte del estado y como entró como persona física no podemos hacer más jurídicamente, ya lo vimos con el Jurídico, con otras unidades que se dedican a esto, dejó inconclusa la obra, que ni siquiera pudo solventar el anticipo", explicó.

El funcionario refirió que en este caso no se puede hacer nada, pues no hay nadie que represente a esta persona, al ser persona física, por lo que no se podrá concluir cuando menos este año.

"Son mejoras a la vivienda, se los comunico de una vez porque hicimos lo imposible, para que por un lado se concluyera y por otro lado el resto, un 70 por ciento (del presupuesto) hicimos un trámite para ver si nos liberaban para poder licitar y no pudimos solventar esa situación de manera administrativa".

Informó que se trata de contratos de entre 7 y 8 millones de pesos que no se pudo solventar el anticipo que se le dio ni concluir la obra.

"Es una parte muy pequeña, entre uno o dos por ciento del presupuesto asignado al total de la obra, que fue de 468 millones de pesos, no llega al 2 por ciento", argumentó.