Sedema no ha recibido manifiesto ambiental de granja Pilgrims en Actopan

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema) no ha recibido la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la granja avícola en la zona de Los Atlixcos y Actopan por parte de la empresa Pilgrims, expuso la titular de la dependencia, María del Rocío Pérez Pérez.

Ante la queja de los habitantes de la zona que han manifestado sentir amenazada su salud, medio ambiente y agua, por lo que exigen que se frene de manera definitiva la construcción de la granja avícola que se pretende construir por parte de Pilgrims Pride, la secretaria de Medio Ambiente acentuó que la empresa no ha ingresado Manifiesto de Impacto Ambiental ante la dependencia.

"A la Secretaría de Medio Ambiente no ha llegado ningún proyecto de ingeniería, es decir la Manifestación de Impacto Ambiental que es el tema que nos toca a nosotros dan un resolutivo. Sobre este tema en particular no nos ha llegado a nosotros en la Sedema", puntualizó.

Sin embargo la secretaria refirió que la Sedema ya atendió al representante legal de la empresa y le solicitó realizara los pasos correspondientes para poder dictaminar, pero hasta el momento no se ha ingresado la MIA.

Por su parte, habitantes de Actopan se han quejado de que la empresa continúa con trabajos para la instalación de la granja de aves para consumo, por lo que Pérez Pérez indicó que ello tendrá que ser revisado por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), que encabeza Sergio Rodríguez Cortés.