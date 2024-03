Secretario de Vanguardia Veracruzana busca ser diputado local en Xalapa

Lorenzo Gómez Gutiérrez, secretario general de la Federación de Trabajadores Vanguardia Veracruzana, expuso en conferencia de prensa esta mañana su situación en el intento de ser candidato a diputado local por el distrito 10 de Xalapa, mientras que apoya a Américo Zúñiga en la diputación federal.

El secretario lamentó la situación que vivió cuando intentó acudir a la convocatoria del PRI estatal, pues se le negó el registro argumentando que había cerrado en tan sólo cuatro horas. "Somos del pueblo, líderes de la colonia y de sindicatos, es falta de respeto, si abren la convocatoria tiene que ser de 24 a 72 horas, pero cierran la puerta porque ya se sienten ganadores".

Pese a expresar su firme apoyo al candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes, dijo que este tipo de actitudes del partido afectan al propio candidato, pues "nosotros somos el voto, yo no busco al partido sino a la persona", dijo afirmando que no se unirá a partidos de la oposición, y si no le es posible registrarse en el PRI, optará por el PRD.