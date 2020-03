Se suspenderán clases a partir del 20 de marzo: SEV

En Veracruz-Boca del Río será a partir del martes; "es tiempo de aislamiento, no de vacaciones"





El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, dio a conocer que en la entidad se suspenderán clases hasta el próximo viernes 20 de marzo para regresar el día 20 de abril, a excepción de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde se suspenden desde este martes 17.

Anunció que en tanto se establecerán filtros esta semana para evitar que los pequeños o adolescentes con síntomas de Covid-19 ingresen a las instituciones educativas, mismos que empiezan desde casa.

En conferencia de prensa de este lunes remarcó que se suspenden todas las actividades masivas y no esenciales en las escuelas, además de los actos cívicos en canchas escolares.

Llamó a los padres de familia a hacer conciencia de que es un tiempo de aislamiento y no de vacaciones.

"Es un tema de aislamiento, no de vacaciones; deben de tomar en cuenta las medidas que están dando la Secretaría de Salud para la comunidad escolar para prevenir cualquier situación", dijo.

Respecto a los maestros les pidió estar atentos, pues esta semana se definirá si tendrán o no que acudir a los centros educativos, dependiendo de las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque todo apunta a que no tendrán que presentarse.

"Les pedimos que estén muy atentos porque en esta semana tendría que definirse si asistirán a los centros de trabajo o no, ya sea a través de los medios de comunicación y medios oficiales. Todo apunta a que no se van a presentar, pero no quiero dar una información que no sea oficial hasta el momento".

Escobar García dijo que la determinación de suspender clases hasta la siguiente semana depende de la situación de cada estado, pero pidió estar pendiente de las indicaciones que se den los próximos días.

"Cada estado tiene como tal sus diferentes situaciones; en la reunión del gobernador con las autoridades de salud hasta el momento no hay casos en Veracruz, pero estamos atentos en la semana de cualquier información que pueda presentarse".

También remarcó las disposiciones publicadas por la SEP en el Diario Oficial de la Federación que incluye la suspensión de clases por el lapso de un mes, aclaró que aplica para escuelas preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, tanto públicas como privada.

Sostuvo que se tendrá que analizar cómo recuperar los contenidos educativos que se queden pendientes, pero aseveró que los maestros tendrán que establecer las estrategias correspondientes.

Señaló que estos días tendrán que ser ocupados además para realizar limpieza profunda de todos los planteles en la entidad.