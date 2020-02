Se resisten a uso del condón

Se estima que de 10 personas, seis no hacen uso del condón, reveló Karina Santos de AHF México al señalar que siguen existiendo muchos mitos al respecto y también falta de accesibilidad en algunos casos.

Este jueves llevarán a cabo la campaña "Con Condón es Sexy" en el marco del Día Internacional del Condón 2020 que se conmemora el 13 de febrero un día antes del Amor y la Amistad.

"Se está colaborando con el DIF municipal Xalapa, Tan Raro Como los Demás asociación civil, voluntarios y algunas otras personas que gustan sumarse", dijo.

Esto será en la explanada del Parque Juárez y es totalmente gratuito de 10 de la mañana a 3 de la tarde con el objetivo de promover su uso, para que llegue a la población y para realizar campañas sobre el uso correcto del mismo.

Se espera repartir 10 mil condones entre toda la población xalapeña con lo que se busca contribuir en disminuir los embarazos no planificados, la transmisión de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

Explicó que la gente no usa condón porque no siempre se pueden comprar o hay desabasto donde los regalan además de que también pasa que quien lo tiene, no sabe usarlo o porque aún existen varios mitos.