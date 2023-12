Se registra alianza PRI-PAN-PRD en Veracruz ante el OPLE (+ Video)

En un acto celebrado este sábado, el Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) formalizaron la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz".

El registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz marca el inicio de una estrategia conjunta para la elección de Gobernador en 2024.

La coalición busca cambiar el rumbo político y electoral del estado de Veracruz. Los líderes partidistas coincidieron en la necesidad de despertar la conciencia ciudadana y ofrecer una alternativa sólida en las elecciones venideras.

La sociedad, según ellos, enfrenta problemas de inseguridad, falta de empleo y oportunidades para los jóvenes. La coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz" se presenta como un bloque opositor decidido a desafiar el status quo político.

Los dirigentes estatales de los tres partidos enfatizaron la necesidad de "sacar a Morena" y respaldaron la candidatura de Pepe Yunes como la mejor opción para enfrentar lo que consideran una elección de Estado.

Sergio Cadena Martínez, líder estatal del PRD, calificó el gobierno actual como un "desastre". "Es un gobierno que no existe, que no se ve, Palacio de Gobierno cerrando, ¿cuándo lo habíamos visto así? Es la casa de los veracruzanos, con un gobernador ausente, que poda arbolitos, que nos da demostraciones de qué es bueno en la cocina cuando lo que le aporta a Veracruz va más allá, con feminicidios, homicidios pero ese desánimo que quiere sembrar a Veracruz no lo van a lograr (...) Vamos a dar la cara, Morena se tiene que ir, no debe seguir gobernando Veracruz".





Federico Salomón Molina, líder estatal del PAN, destacó que la coalición surge como respuesta al malestar de la sociedad veracruzana. Se propone devolver a la población una plataforma que aborde los desafíos actuales.

Adolfo Ramírez Arana, líder estatal del PRI, subrayó la demanda ciudadana de poner fin a "este mal gobierno" y señaló presuntas irregularidades en las leyes electorales.