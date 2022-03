Con el regreso a clases, padres de familia de la escuela Jardín de Niños "Alberto Vicarte Lagunes", se quejan de la directora Esperanza Salas Sosa por los malos tratos hacia los niños al momento del ingreso, así como por cobrarles mil 200 pesos como requisito de inscripción, cuando el año escolar ya va a la mitad.

Reprochan que en plena pandemia no conoce la empatía la directora, ya que regresa a los padres de familia con sus niños que llegan a la reja de entrada con 3 y 5 minutos después del horario de ingreso a la Institución Educativa y en caso de que este de buenas, los deja ingresar pero no se salvan de un regaño y les dice a los padres de familia y a los niños "que no se vuelva a repetir".