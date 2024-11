Se manifiestan habitantes de El Tronconal en Xalapa; exigen ampliación de electrificación

Los vecinos de las colonias La Isla, Arenal y Minas de la ciudad de Xalapa, Veracruz se manifestaron la mañana de este martes 12 de noviembre para exigir la ampliación de la electrificación.

Dieron a conocer que ya hicieron el pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la cantidad de 361 mil 700 pesos, así como los bimestres de consumo de la energía eléctrica.

"Nuestras colonias son irregulares por lo tanto no contamos con medidores y no tenemos el servicio de luz como tal. El día de ayer Comisión nos dijo que nuestro dinero no vale y ahora que tenemos el problema de un transformador que ya está goteando, que queremos y pedimos que nos lo cambien nos dieron una respuesta negativa".

Fue en el mes de febrero de este 2024 cuando hicieron el pago y piden el servicio para más de 80 familias en esta zona, donde padecen por el servicio, además de las fallas constantes a las que se enfrentan.

Las tres colonias se ubican rumbo a la zona de el relleno sanitario, en la zona de la reserva El Tronconal, inmediaciones de la capital veracruzana.