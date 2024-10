Se manifiestan en Xalapa por personas desaparecidas; recriminan que investigaciones no avanzan

Con performance, colectivos y estudiantes de la UV reprocharon inacción de las autoridades en desapariciones





Familiares de personas desaparecidas se manifestaron este jueves en el centro de Xalapa, para deplorar que las investigaciones no avanzan.

Integrantes del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas del Estado de Veracruz, recriminaron inacción de las autoridades relacionadas encargadas de investigar e impartir justicia, esto a un mes de que concluya la actual administración.

Onésimo González, padre de Cristian Iván González Rueda, desaparecido el 9 de febrero de 2022, consideró que sigue faltando sensibilidad por parte de quienes deben investigar en la Fiscalía General del Estado.

Las personas que no cumplen con su trabajo de investigar, deben ser sancionadas, resaltó al hacer un llamado a la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns.

En el marco del Día de Muertos, integrantes de dicho colectivo, junto con estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (UV), realizaron un performance para visibilizar a las personas desaparecidas.

"Lo que más les duele es que las autoridades correspondientes no hacen nada, porque siempre que va uno a preguntarles no informan de nada, no hay avances en las investigaciones, siempre es lo mismo", deploraron.