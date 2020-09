Se deslinda titular del Poder Judicial de controversia por retiro de magistrados

La presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, se deslindó de la propuesta de promover una controversia constitucional contra el retiro forzoso por edad de los magistrados y ante la supuesta injerencia del Congreso del Estado en la soberanía del Tribunal Superior de Justicia.

De hecho, indicó que dicha propuesta de controversia es de un grupo con el que -dijo- "no tiene nada que ver".

Negó a la vez que ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia propusiera formular el recurso de controversia constitucional en una sesión extraordinaria el pasado 13 de julio.

"Ese es un tema de un grupo con el que no tengo nada que ver y no le consta a nadie porque no hubo tal pleno", dijo al deslindarse de las también magistradas Concepción Flores Saviaga y Yolanda Cecilia Castañeda, que sí han mostrado interés en promover el recurso.

Igual se deslindó de la reinstalación del magistrado Marco Antonio Lezama Moo, tal y como dictó un juez federal al Congreso local y añadió que esté es un tema del Legislativo.

"Es un tema del Congreso del Estado y no tengo nada que ver con esa situación. Habría que leer bien la ley, habría que documentarse para efectuar las preguntas correspondientes y si yo tengo algo que tenga que cumplir lo voy a cumplir y no tengo nada que opinar".

Anunció además que el Poder Judicial retomará actividades presenciales en todas sus oficinas con las medidas necesarias para la protección de los trabajadores, al tiempo que admitió que existe un rezago en el trabajo por el cierre de juzgados.

"Es obvio que con esta pandemia todas las instituciones tenemos un cierto rezago pero el Poder Judicial nunca ha dejado de trabajar y ya se reanudan las labores el próximo jueves".