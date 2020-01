Se deslinda Sectur de adeudo con trabajadores de Cumbre Tajín

La secretaria de Turismo de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, reconoció que se tiene un adeudo por el orden de 4 millones de pesos por salarios de colaboradores de la Cumbre Tajín 2019.

Sin embargo la funcionaria refirió que este pasivo es responsabilidad de la asociación civil que manejaba el parque temático y que ya se disolvió.

"El pasivo que se tiene con algunos colaboradores de Cumbre Tajín 2019 no corresponde al Gobierno del Estado ni a Sectur, sino de la anterior Asociación Civil Operadora del Parque Takilhsukut; por supuesto la Secretaría y el Gobierno del Estado no va a dejar desamparada a la gente que colaboró en la última edición de Cumbre Tajín", enfatizó.

Detalló que tras la reunión del Fideicomiso de Parque Takilhsukut y una revisión de la Contraloría General del Estado se determinó el pasivo restante para esos colaboradores de 4 millones 300 mil pesos.

Expuso que será después de la primera reunión de este mes de enero y a inicios de febrero cuando se pudieran cubrir los pasivos que denunciaron los colaboradores.

"Esta fue una de las razones por las cuales decidimos cambiar la asociación civil, la anterior Centro de Artes Indígenas A.C. fue la que llevó a cabo un mala planeación, estamos hablando de 4 millones 300 mil pesos y son entre 50 a 100 personas", remarcó.

En ese tenor no descartó que se pueda interponer una denuncia en contra de esta asociación civil, pero aclaró que no se dejará desamparados a la gente a la que no se pagó.

Y es que apuntó que nunca ha habido una negativa de pago, dado que existe un compromiso con el proyecto de pueblos originarios con el que se trabaja en la zona del Totonacapan.