Se cuelga el PRD de #UnDíaSinNosotras en Veracruz

El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Jesús Velázquez Flores, aludió al movimiento #UnDíaSinNosotras y refirió que como partido siempre han apoyado esa causa.

"Recordemos que el PRD es de los primeros partidos que pugnó por la igualdad de géneros, nosotros no creemos que se deba de politizar el asunto, es un tema de las mujeres y nosotros lo único que hemos hecho es decirle a las compañeras que trabajan en el PRD estatal que sin problema puedan unirse a este paro sin que tengan alguna consecuencia en sus trabajos", dijo.

"También decirlo no es una guerra de géneros, no es hombre contra mujeres. Nosotros como hombres habremos quienes podemos apoyar de manera sincera estos temas, nosotros somos los que más hemos criticado los feminicidios y la poca o nula actuación de las autoridades en el tema", abundó.

El líder del Sol Azteca dijo que si las mujeres no aparecen por un día entero será un tema que al gobierno "le va apegar" y tendrá que voltear a ver cómo da solución.

"Yo sí veo una presidencia de la República que sigue desdeñando el tema, que son temas que le pegan al gobierno y por lo tanto le quieren restar importancia diciendo que son temas políticos cuando en realidad el tema ahí está y es latente", apuntó.