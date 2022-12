Se confrontan diputados durante comparecencia de Contralora

En la comparecencia de la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, diputados de Morena y de la oposición se confrontaron y acusaron de violencia de género.

Legisladoras llegaron al punto de señalar que algunas homologas ocupan el cargo "por sus virtudes" y no por el voto popular.

Esto luego de las críticas de la diputada local priista, Anilú Ingram Vallines, quien cuestionó la falta de acción de la Contraloría ante presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en diversas dependencias.

Durante la primera ronda de preguntas, la legisladora plurinominal señaló la falta de información sobre las irregularidades que presentaron en 2021, tales como contratación de empresas "fantasma" o la entrega de contrato a empleados de Gobierno, y puso en duda su papel al interior del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Ante la promesa de la entrega de la información por parte de la funcionaria luego de la comparecencia, la priistacomentó: "Me queda claro que el asiento que usted ocupa en el sistema estatal anticorrupción no tiene conocimiento alguno".

Santoyo Domínguez replicó: "No contestaré la afirmación de que no merezco el lugar en el que estoy, creo que todavía no me conoce, señora diputada".

Además, reviró a la priista que le podría "dar una clase del Sistema Estatal Anticorrupción" y le recordó que ella misma fue parte del diseño de la política en la entidad veracruzana.

"Le podría dar una clase del Sistema Estatal Anticorrupción, pero no me voy a enganchar. El sistema desde que lo vi nacer viene trabajando y soy impulsora de que la política pública pueda permear no solamente al estado de Veracruz sino a otras entidades.

"La política estatal anticorrupción tuve el honor de diseñarla e ir con cada uno de los integrantes del Comité Coordinador y del órgano de Gobierno para que con su equipo se formulara la política estatal anticorrupción. Conozco los apartados, las atribuciones y responsabilidades que tengo y todo lo he estado cumpliendo", dijo.

En su segunda intervención la priista le dio una lista de presuntas irregularidades al interior de diferentes dependencias, desde casos de hostigamiento hasta la contratación de empresas de nueva creación o con objeto comercial distinto al de proceso licitatorios.

Además de la entrega de contratos por más de 100 millones de pesos a una empleada de Gobierno; nóminas ocultas, uso de "empresas fantasma", aparte de la pérdida de 300 millones de pesos que invirtieron los Servicios de Salud de Veracruz en un banco que fue declarado en bancarrota.

Y añadió: "La clase del sistema estatal anticorrupción la debe hacer con los integrantes del gabinete estatal, sería de gran utilidad".

Además, le entregó sus preguntas y las presentó como una denuncia ciudadana e inconformidad de licitaciones, concursos, convenios o contratos que celebren dependencias y entidades de la administración pública estatal para que se tomen cartas en el asunto y puedan iniciarse las investigaciones correspondientes.

Sobre las adjudicaciones directas entregadas por dependencias, Mercedes Santoyo comentó que ya se han abierto investigaciones por parte de los órganos internos de control.

"Los órganos internos de control tienen la obligación de iniciar investigaciones, muchos de ellos ya iniciaron la investigación, tengo números de expediente. Sabemos las responsabilidades que tenemos por omisión y estamos trabajando con responsabilidad".

DEFIENDEN A LA CONTRALORA

Al salir en defensa de la contralora general, la diputada por Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, aludió a su homóloga, Anilú Ingram Vallines, a quien acusó de "violentar" a la funcionaria y aseguró algunas legisladoras llegaron a la curul "por sus virtudes" y no por el voto de los ciudadanos.

"Vienen diputadas a hablar y no se acuerdan de que, sólo por sus virtudes llegaron aquí, que el pueblo no las eligió; a nosotros nos eligió el pueblo y estamos trabajando para el pueblo".

La diputada exigió de parte de Ingram Vallines una disculpa a la contralora y afirmó que es "un honor" ser representada por la Contralora.

"Hemos escuchado cómo una mujer violentó a otra mujer, no es posible que se le haya faltado al respeto a usted, diciéndole palabras más, palabras menos, que no es apta para ese puesto, no lo vamos a permitir.

"Como mujer que es y que soy me molesta mucho y mis compañeras diputadas de Morena exigimos una disculpa pública y respeto a usted porque quien violenta a una mujer, violenta a todas.

"Para hablar hay que tener la lengua larga pero la cola corta y no lo vamos a permitir aquí; contralora, tiene todo el respaldo de este grupo legislativo de Morena. Es un honor, usted nos representa dignamente", aseveró.