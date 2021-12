Se castigará delitos, ´caiga quien caiga´, advierte Cuitláhuac a alcaldes electos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió a los presidentes municipales electos, próximo a asumir sus cargos que, de incurrir en un delito , no habrá impunidad y se va a castigar "caiga quien caiga".

"Que no se cofundan, no va a haber impunidad, aunque me saquen la foto, si alguien comete un delito, lo siento mucho vamos tras él, del partido que sea para que cumpla la pena que corresponda".

En conferencia de prensa este martes, el mandatario veracruzano volvió a referirse a Jorge Fabián "N", presidente municipal electo de Lerdo de Tejada y presunto responsable de secuestro agravado, delito por el que ha sido acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aun cuando llegó al cargo postulado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dijo que no habrá impunidad para nadie y que se ha actuado apegado a derecho.

"Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de complicidad ni acuerdo con absolutamente nadie a fin de que obtenga impunidad, no será quien cometa un delito, será puesto ante un juez, será buscado y se hará justicia a las víctimas".

Insistió en que, si alguno está pensando que entrando como alcalde va a tener fuero, que no se olvide que hay una nueva conformación Congreso del Estado.

Subrayó que los tres poderes en Veracruz actúan coordinadamente con la FGE para garantizar que no haya impunidad en ningún caso, "es algo en lo que vamos a estar muy pendientes".

Refirió que él hizo un llamado a los partidos políticos de revisar sus postulaciones y que en el mismo sentido se pronunciaron los órganos electorales por lo que será el Instituto Nacional Electoral quien tenga que advertir a los institutos políticos para que esto no siga ocurriendo.

"Aunque se hayan tomando una foto conmigo, lo siento mucho, yo tengo que cumplir con mi deber legal y además porque estoy convencido de que para que lleguemos a un estado de tranquilidad, de paz, debemos atender este punto y no debe haber impunidad".