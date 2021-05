Se acatará a SCJN en caso Mixtla: Gómez Cazarín

El Congreso del Estado recurrirá el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó como parcialmente inconstitucional la intervención que hizo la LXV Legislatura a la tesorería del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano.

"Vamos a atenderlo jurídicamente y vamos a respetar la Ley; no hay otra. El Congreso se apega a las leyes y lo vamos a respetar, lo que se decida lo vamos a respetar.

"Tenemos el Derecha de recurrir jurídicamente y lo estamos haciendo, pero respetaremos en este caso la decisión de la Suprema", declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.

Cabe recordar que en noviembre de 2020 los ministros de la Primera Sala determinaron que el Congreso de Veracruz actuó de forma irregular al intervenir el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano.

El Ayuntamiento, cuando aún estaba constituido y la Legislatura no había aprobado la desaparición de poderes, demandó al Congreso por el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 4 de julio de 2019, bajo el número extraordinario 266.

Con dicho acuerdo se autorizó la intervención en la tesorería del municipio, "a fin de supervisar y evaluar el gasto programado".

Los ministros de la primera sala consideraron procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional, es decir que consideraron que el Congreso intervino irregularmente la tesorería del Ayuntamiento, el cual a la fecha está constituido por un Concejo Municipal, ya que los diputados determinaron que existía una grave alteración del orden público tras el asesinato de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer en abril de 2019.

El acuerdo para intervenir la tesorería fue aprobado el pasado 04 de julio de 2019 con 36 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, señalando la "falta de profesión o experiencia del titular de la Tesorería", así como "la inexistencia de control de la Tesorería Municipal".

La intervención y posterior desaparición de poderes se realizó después de que el 24 de junio, el gobernador Cuitláhuac García pidió al Poder Legislativo la desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano.

En otro tema, Gómez Cazarín aseveró que no instalarán al presidente municipal suplente de Actopan, pues todavía no hay un fallo de los ministros y actuarán hasta que exista una sentencia definitiva: "Ahí sí no hay una decisión de la Suprema".