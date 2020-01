Santa Claus pide paz y seguridad para la niñez mexicana, comparte Redim

La violencia en distintas formas, como desapariciones y asesinatos, sigue afectando a la niñez mexicana, manifestó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) al lanzar un llamado al gobierno mexicano y autoridades locales a trabajar para garantizar la tranquilidad y seguridad de los menores de edad.

En el marco de las fiestas decembrinas, la Redim reiteró su preocupación por medio de una peculiar carta de Santa Claus en su paso por México.

"Les confieso que algunos días me dan muchas ganas de llorar, leer la triste noticia que cada día son asesinados tres y desaparecen a cuatro niñas y niños, en total impunidad, me duele; porque ya no podré llevarles sus regalos, y porque ni yo sé dónde están. Y el gobierno no parece hacer nada para que estos crímenes se detengan", refiere la carta de Santa Claus que cita la Redim.

En la época de buenos deseos y de fiestas decembrinas, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México y su director Juan Martín Pérez, "Santa Claus se declara asustado por los altos niveles de violencia".

"En un video mensaje enviado a #REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, Santa hace llamado a todas y todos los mexicanos a detener la crisis de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

"Por cuarto año consecutivo, antes de realizar su travesía de cada año, Santa Claus pide a México y al mandatario en turno pensar en la Niñez y cumplir con sus obligaciones para con niñas, niños y adolescentes", acentuó.