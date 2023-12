Rosca de Reyes de Taylor Swift, a la venta en Xalapa; ¿cuál es su precio?

¿Te consideras fanático de Taylor Swift? ¿Eres de los que colecciona hasta el más mínimo detalle con el nombre y rostro de la artista? Si es así, esta Rosca de Reyes de Taylor Swift es justo lo que estabas buscando para consentir a tu paladar.

Con la época navideña y de año nuevo a punto de terminar y con la festividad del Día de Reyes a la vuelta de la esquina, diversos reporteros ya comienzan a ofrecer la muy popular rosca, aunque con toques que las convierten en un alimento más allá de lo tradicional.

En el caso de la Rosca de Reyes de Taylor Swift, esta tiene todos los detalles que un admirador de la intérprete de Shake it Off podría desear, incluido el poster de la más reciente gira The Eras Tour.

Eso no es todo; en lugar del tradicional muñequito del Niño Dios, esta Rosca de Reyes dedicada a la cantante más popular del 2023 contiene cinco figuritas que todo buen swiftie debe reconocer.

¿Dónde consigo la Rosca de Reyes de Taylor Swift?

Por fortuna, este exótico alimento está ya a la venta en Xalapa; por ahora, puedes adelantar tu pedido con la repostería Mr. Cake Xalapa, la cual no solo ofrece una Rosca de Reyes dedicada a la intérprete de Anti-Heroe; también hay de Barbie o de Mario entre su llamativo menú.

Lo mejor es que puedes elegir entre una rosca tradicional por un precio de 590 pesos y una rellena de cajeta, queso con zarzamora, chocolate o queso con piña a un costo de 650; y aunque parezca pequeña, esta rosca alcanza hasta para 15 personas.

Para contactar a Mr. Cake Xalapa y adelantar tu pedido puedes llamar al teléfono 2281 77 88 08 o entrar a sus redes sociales, donde también puedes ver más de las opciones que esta repostería tiene para ofrecer en diversas épocas del año.

¿Te animas a comprar la Rosca de Reyes de Taylor Swift?