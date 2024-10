Ricardo Ahued: "Cumplo con todos los requisitos para ser Secretario de Gobierno"

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, destacó que no hay impedimento legal para asumir la titularidad de la Secretaría de Gobierno, esto al ser llamado por la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García.

Ahued Bardahuil detalló que cumple con los requisitos que establece la Constitución Política del Estado de Veracruz para el cargo.

Además, explicó que la Constitución local en su artículo 11 establece que para ser ciudadano veracruzano se requiere tener una residencia de al menos cinco años en el estado, por lo que no hay impedimento alguno.

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reiteró que está legalmente habilitado para el cargo, al cumplir el requisito de haber vivido más de cinco años en Veracruz, de lo contrario no hubiera aceptado la invitación de la Gobernadora Electa.

Pero más allá de eso, dijo, su única aspiración en la vida es lograr un título de honestidad.

"No me enaltece ningún título; el título que quiero preservar y heredar es que mi familia y la población tengan el recuerdo de que me gradué con un título de honorabilidad y honestidad en la vida".