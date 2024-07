"Revocación de mandato será ley para evaluar a servidores públicos": Manuel Huerta

El Senador electo, Manuel Huerta, aseveró que se someterá a la evaluación de los ciudadanos a la mitad de su encomienda para ser confirmado o removido de su cargo a través de la revocación de mandato.

En ese sentido, indicó que promoverá que dicha revocación de mandato sea ley y alcance a todos los servidores públicos.

"Ni loco me planteo la reelección, yo voy a cumplir en el mandato que me ha dado el pueblo desde el primer al último día, porque tampoco se trata de estar brincoteando de un lugar para otro, creo que eso no es serio, el pueblo lo elige a uno para algo y todavía no toma uno posesión cuando ya están pensando en lo demás, eso no me parece correcto".

SERÁ LEY

De ahí que se dijo comprometido a llevar al seno de la Cámara Alta la iniciativa de ley para la revocación de mandato que permitirá al pueblo decidir si un servidor público continúa en el cargo o se va y él será el primero en someterse a esa medición.

"Decirle a la gente que yo me voy a proponer para que en mi caso la gente valore si a la mitad de mi encomienda estoy cumpliendo, me nombran para 6 años pero al tercer año que me revisen, si estoy bien sigo, pero si no que me manden al Rancho del Presidente", reiteró.

LEY DE REVOCACIÓN

La ley de revocación de mandato buscará terminar también con la reelección de diputados, magistrados, alcaldes, senadores y todos los servidores públicos que asumen un compromiso por el voto del pueblo y que se alejan de su cargo porque ya aspiran a otro puesto o pretenden eternizarse en el mismo puesto.

Manuel Huerta criticó la actitud de quienes aún no asumen el cargo que les confió el pueblo y ya están renunciando para irse a otro espacio por ambición.

"Vamos a hacer ley la Revocación de Mandato para que no solo me aplique a mi, le aplique a todos pero aunque no quisiera yo lo voy a hacer porque hay que ampliar los espacios de la vida democrática", apuntó.