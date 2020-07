Restricciones seguirán en Xalapa hasta que bajen casos de COVID-19

De acuerdo con el director de Gobernación de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, diariamente se evalúa la situación que enfrenta la ciudad en relación al COVID-19, por lo que hasta que el número de casos descienda, así como el de fallecimientos, las medidas restrictivas van a disminuir.

Y es que reiteró que aun cuando el estado de Veracruz entró a semáforo naranja, Xalapa sigue teniendo una situación de máximo riesgo por ese padecimiento.

Hasta ayer la Secretaría de Salud reportó 378 casos positivos cuando hace ocho días se tenía 272, lo que significa un incremento de 106 en ese lapso.

Por ello dijo que las medidas de restricción permanecen y que hay una evaluación diaria para su disminución o continuación.

"Las señales positivas que se esperan es cuando haya días sin contagios, que no se registren nuevos contagios, que no se registren decesos y no haya casos sospechosos, esas son las señales positivas que se esperan tener", dijo.

En ese sentido alertó que el número de contagios en la ciudad se ha multiplicado considerablemente.

"Esta última vez creció la cifra de contagio, se multiplicó por seis, el número de decesos también se multiplicó y el número de casos en sospecha lo mismo y estas señales que nos advierten del riesgo en que está la población son las que motivan que continuemos las medidas de restricción", dijo.

Así apuntó que, en cuanto se observe que los casos disminuyen y sean reportados por la Secretaría de Salud, las cosas se modificarán, de ahí el llamado a restringir actividades y lograrlo en menor tiempo.