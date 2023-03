Responden Brujas del Mar a campaña 'No te quedes callada'

El colectivo feminista Brujas del Mar criticó las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de responsabilizar a las mujeres de ser víctimas de la violencia que padecen "por quedarse calladas".

A través de sus redes sociales, dicha agrupación dejó en claro que la campaña "No te quedes callada" es responsabilizar a las mujeres de un deber de las autoridades de no permitir ninguna agresión, así como de quienes ejercen la violencia de no hacerlo.

Antes de reprochar a mujeres víctimas de violencia por qué no denuncian o se van de un entorno violento, se debe garantizar el acompañamiento integral a la víctima, su seguridad y el acceso a la justicia. Falta mucho por hacer".

También las Brujas del Mar señalaron que las campañas del tipo "No te quedes callada" ponen de nuevo la responsabilidad en las mujeres cuando el único responsable de la violencia es quien ejerce.

"¿Para cuándo dejamos de pedirle a las mujeres que "no se dejen" y empezamos a exigir a los hombres que no violenten mujeres?", agregaron en otra publicación.

'Del lado de las mujeres'

Cabe precisar que apenas el pasado lunes dentro de su conferencia de prensa, el gobernador García Jiménez fue cuestionado sobre los feminicidios ocurridos en el presente año, así como de un elevado número de desapariciones de mujeres.

A esto, aseguró que su gobierno está del lado de las mujeres, y prueba de ello -dijo- es que las distintas salas del Tribunal Superior de Justicia son presididas por mujeres, y recordó algunas sentencias que se han tenido contra feminicidas.

A la par comentó que se debe fomentar la cultura de la denuncia, y en ese sentido convocó a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar cualquier tipo de violencia, para así acabar con la cultura machista que imperó durante mucho tiempo.