Bajo el argumento de parecer vehículos robados, unidades vehiculares son detenidas y luego, aunque se confirme que no es así, los propietarios tienen que pagar multa para liberar sus automóviles del corralón, afirmaron.

En Xalapa, dijeron, han sido detenidos de manera irregular unos 100 vehículos.

La detención se ha dado en retenes; luego, para liberar las unidades que se comprueban no tienen ninguna ilegalidad, hay "cobros excesivos de arrastres y liberación".

Al detener los vehículos se les dice a los conductores que "sus automóviles no están en regla, que está acusado de robo, y no es cierto. Tenemos los casos de los compañeros que vinieron hoy a manifestarse, tienen que pagar el arrastre de su vehículo a un corralón, aun cuando su vehículo no tenga ningún ilícito", expuso Martín Castillo, integrante de Resistencia Civil Pacífica.

Ante ello, reiteraron su llamado al gobierno estatal para que no se permita que elementos policiacos incurran en las presuntas irregularidades señaladas al retener vehículos.

"Que no se tomen atribuciones que no les corresponden", resaltó.