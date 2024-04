Reprocha a Morena por negarle candidatura en Xalapa; agradece a Pepe Yunes por invitarlo a colaborar

Oscar Garrido, de la organización civil Caminemos Juntos y ex aspirante a la diputación local por el distrito 11 de Xalapa, se presentó esta mañana en rueda de prensa para expresar su indignación por las decisiones del partido Morena en cuanto a los aspirantes seleccionados para candidatos a diputaciones locales.

El gestor social afirma que, a diferencia suya y de su organización, los aspirantes seleccionados no recorren las colonias ni los distritos rurales, ni se acercan a la gente vivienda por vivienda para dialogar y conocer sus necesidades.

Caminemos Juntos con Oscar Garrido presumen ser una organización que por años ha apoyado a la ciudadanía sin costo alguno, por lo que les indigna el "no haber sido tomados en cuenta, nos hicieron a un lado, ni siquiera nos llamaron".

No obstante, el gestor anunció que posteriormente a esto, fue invitado a formar parte de la contienda del candidato de Fuerza y Corazón por México a la gubernatura del Estado, Pepe Yunes.

"Me dijo que le está gustando mi trabajo porque siempre me he preocupado por los veracruzanos, no nada más he trabajado en cuestiones electorales".

Garrido cerró agradeciendo a Pepe Yunes por la oportunidad de sumarse y seguir apoyando a la sociedad de la capital y del estado. "Le doy ese mensaje a Yunes, a Américo Zúñiga y a la coalición que estoy a sus órdenes hasta el final y que vamos a ganar. Me preguntarán ´¿por qué te cambias (a la oposición)?´, pues lo hago por mi gente".