Reportero no puso a Elena Ferral a merced de criminales, dice esposa

Nora Flores, esposa del periodista detenido José "N", confirmó que la Fiscalía General del Estado tiene otras órdenes de aprehensión por el caso del asesinato de la periodista María Elena Ferral.

De acuerdo con medios locales, el proceso contra el comunicador José "N", investigado por su presunta participación en el homicidio ocurrido en Papantla, exhibe irregularidades.

Nora Flores acusó distintas arbitrariedades, entre estas, el no permitirle el ingreso a la audiencia inicial del comunicador acusado.

"Ahorita pusimos un abogado que los periodistas de aquí dijeron que lo conocían, se llama Luis Castillo, pero sinceramente ando consiguiendo otros abogados, porque he sentido distintas formas en ese abogado: ayer estuvo defendiéndolo bien y al final cuando salió de la audiencia lo vi muy mal, diciendo otras cosas y es la hora que no lo puedo ver y no me ha entregado copias de nada ni nada", mencionó a la prensa este domingo.

Otra irregularidad denunciada es el inicio con retraso de la audiencia inicial, la cual concluyó a la 01:00 horas y que en su caso, no le dejaron entrar a la Sala de Juicios Orales para respetar la "Sana Distancia", por lo tanto, entró sólo el abogado.

Según notas periodísticas, la esposa de José "N" reconoce que no había amistad entre Elena y Pepe, pues su trato se limitaba a cuestiones laborales o informativas.

Agregó que la parte acusadora enfatiza que José "N" tenía mensajes donde tendría supuesta participación en "colocar" a Elena Ferral a la vista de sus agresores.

Sin embargo, ella sostiene que fue la reportera asesinada quien lo citó a él a la Notaría 129 de Donaciano Cobos.

Fielmente criticó el nulo apoyo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) a la familia del comunicador José "N", con el argumento de que se trata de un asunto de índole personal y no periodístico.

Cabe señalar que diversos medios abordaron a Nora Flores una vez que concluyó la audiencia de control de la detención de José "N" en la que recibió prisión preventiva como copartícipe del crimen.