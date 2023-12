Reportan excesivo uso de pirotecnia y muerte de animales en Xalapa

A pesar de que la pirotecnia está prohibida en Xalapa, la noches de este 24 de diciembre se dieron decenas de reportes y quejas, en distintas colonias, incluyendo las céntricas.

Desde distintos puntos de la ciudad, en redes sociales ciudadanos denunciaron detonaciones estruendosas de pirotecnia, las cuales afirmaron que fueron reportadas ante la Policía Municipal.

"Toman el reporte pero nos dicen que patrullas están saturadas atendiendo varios reportes de pirotecnia en la ciudad", "En Protección Civil municipal no contestan", "Vienen pero quieren que uno se entreviste con los que están aventando cohetes, como si no entendieran que es gente pesada que no entiende razones y que generalmente son vecinos", son algunos de los comentarios que expusieron habitantes de Xalapa.

Incluso, el albergue de Ada Azul, en donde viven más de 300 animales rescatados de situación de calle y maltrato, informó de la muerte de un perro por consecuencia de la pirotecnia.

El estruendo de la pólvora provoca, además de contaminación, ataques de pánico y hasta paros cardiacos y muerte en animales, así como afectaciones en personas con alguna condición y en adultos mayores.

De ahí que se ha llamado a la cultura de la gente para no detonar pólvora en las festividades, pero dada la insistencia, en Xalapa se tuvo que reglamentar su prohibición, por lo que las y los ciudadanos, principalmente protectores de animales y familias de personas con condiciones especiales, piden que las sanciones se apliquen a quienes se vea en las calles detonando pólvora, y acudan a atender reportes y apliquen sanciones.

Además, el uso de pólvora es peligroso, deja, año con año, lesiones por quemaduras.