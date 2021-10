Regresan a 750 trabajadores de la educación que buscaban segunda dosis de Pfizer

Asimismo, destacó que Veracruz logrará la meta de vacunación contra COVID-19 en su población mayor de 18 años, el 20 de octubre.

Las personas que no pudieron acudir antes tienen una nueva oportunidad, ya que pueden ir a municipios cercanos para inocularse junto con la generación 18-29.

MAGISTERIO NO DEBE CAER EN GANDALLISMOS CON VACUNAS; SE PASARÁ REGISTRO A SEV Y SEP

A pesar de que las y los trabajadores de la Educación fueron vacunados, dándosele prioridad al sector el pasado mes de abril, hay quienes no están conformes con la vacuna del laboratorio CanSino Biologics Inc., esto a pesar de que el laboratorio de origen chino es quien ha logró frenar la expansión del Ébola, con un método similar al de la vacuna contra COVID-19.

El rechazo o falta de confianza hacia CanSino, obedece a un tema racial y de intereses económicos, ya que hay quienes prefieren las vacunas realizadas o avaladas por Estados Unidos, sin informarse plenamente en torno a los biológicos para prevenir la enfermedad grave u hospitalaria de COVID-19, refirió el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En ese sentido precisó que de los aproximadamente mil trabajadores del sector educativo, que en Xalapa fueron detectados aplicándose una primera dosis del laboratorio Pfizer, posterior a recibir la de CanSino que es unidosis, 750 todavía intentaron recibir la segunda dosis, esto a pesar de que se les había advertido que no se les aplicaría. Dichos trabajadores del sector magisterial están plenamente detectados y se enviará un informe tanto a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) como a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues a pesar de que el registro fue en distintas plataformas para los trabajadores de la Educación, ya se les detectó.

"De los cerca de mil que se vinieron a vacunar una primera dosis de Pfizer, aunque ya tenían la CanSino, hemos regresado a 754 que, como dicen, los agarramos con las manos en la masa queriéndose poner la segunda dosis. No se les va a vacunar, porque no tienen la razón, porque ya tenían la CanSino. Vamos a mandar los registros a la secretaria Delfina y al secretario Zenyazen, para que corroboren los registros, porque a pesar de que ya tenían la vacuna CanSino, hubo -maestros- que nos sorprendieron con la primera dosis de Pfizer (...) Algunos se molestan, pero así es la transformación, tenemos que actuar en consecuencia (...) Yo quiero llamar a que no exista el racismo en la vacuna, hay quien piensa que vacunándose con Pfizer se vuelve gringo, va a hablar inglés, va a pasar a los Estados Unidos sin visa, y no es cierto. Es racismo y es desinformación también, porque lo que es real es que todas las vacunas tienen un cuadro inmunológico (...)Ya no debe existir estas cuestiones de influyentísimo, de gandallismo".

Todas las personas que quieren viajar a Estados Unidos y países europeos, tienen que hacerse una prueba COVID-19 y estar vacunados o vacunarse, pagando la vacuna en una farmacia. "Aquí no se pagan las vacunas porque el tema de la salud se trata como una política pública y evitando que existan prácticas indebidas en la sociedad".

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los países a no buscar terceras rondas de vacunación o aplicar más dosis hasta que todas las naciones tengan acceso a las vacunas, ya que, en África y Medio Oriente, principalmente, son cuantiosas las personas que aún no han logrado recibir una vacuna contra COVID-19.

NUEVA OPORTUNIDAD PARA POBLACIÓN REMISA; PUEDEN VACUNARSE EN MUNICIPIOS A LA PAR DE GENERACIÓN 18-29

"Estamos ciertos que vamos a llegar al comportamiento de las metas que nos hemos propuesto en esta campaña nacional de vacunación. Ya estamos en la recta de los 58 municipios finales para culminar el compromiso de que antes del 31 de octubre tuviéramos a todos vacunados, mayores de 18 años. Decir que esto se va a cumplir el 20 de octubre".

Por ahora, avanza de manera acelerada la vacunación en la generación de 18-29 años y, con ella, pueden acudir quienes por razones voluntarias o involuntarias no se vacunaron antes.

La población remisa, es decir, de otras generaciones mayores que no se vacunaron anteriormente, deben acudir a la par de la generación 18-19, es decir, cuando se reciba la primera y segunda dosis en el caso de las vacunas que así lo requieren, ya que se continuarán aplicando biológicos de laboratorios como Astra-Zeneca (de dos dosis) y de CanSino (unidosis).

De tal modo, la población que desee vacunarse, de edad distinta a 18-29 años, puede acudir al municipio más cercano a su localidad, en donde estén vacunando contra COVID-19, aunque no sea la ciudad donde habita.

Por ejemplo, quienes no se vacunaron en Xalapa, donde ya se cierra -con segunda dosis- este 8 de octubre la vacunación de la generación 18-29, pueden acudir a municipios como Xico, Coatepec, Perote, detalló Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En el caso de los municipios en que faltan segundas dosis de generación 30-39 y 18-29, como Boca del Río -donde recibieron Astra-Zeneca, se anunciará próximamente la fecha para la jornada de vacunación.

VACUNACIÓN EN MENORES; LUEGO DEL 15 DE OCTUBRE SE INFORMARÁ MECANISMO

Los jóvenes que cumplen 18 años en octubre -incluso a finales-, pueden ir a vacunarse este mismo mes; mientras que quienes cumplen la mayoría de edad hasta el mes de noviembre, tendrán que esperar lo que vaya indicando el Plan Nacional de Vacunación.

Asimismo, el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara adelantó que será después del próximo 15 de octubre cuando se informen detalles de la jornada de vacunación para la población de entre 12 y 17 años de edad, que tengan algún padecimiento. En ese sentido reiteró que únicamente se vacunará a los menores que tengan alguna comorbilidad.

También se estará vacunando a menores de entre 12 y 17 años, con embarazo adolescente.