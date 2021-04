Registro de recién nacidos en Xalapa sigue a la baja

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dio a conocer que en 2020 tuvieron una disminución de cerca del 50 por ciento en el registro de nacimientos en la ciudad en comparación con 2019; además, en lo que va del primer trimestre de este 2021 se tiene registro de cerca de 800 nacimientos; si se sigue con esa inercia, sería menos que el año pasado.

"Del 2019 por citar un ejemplo registramos poco más de nueve mil 500 nacimientos en el municipio de Xalapa y el año 2020 se registraron cerca de cuatro mil 500, fue poco menos del 50 por ciento, no se debe a que el Registro Civil haya restringido el servicio porque jamás ha cerrado sus puertas".

Recordó que desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, aunque el servicio de registro de nacimientos no se detuvo, mucha gente decidió no salir. Si bien se estimaba que por el confinamiento el número de embarazos podría incrementar, señaló que no es algo que se pueda afirmar.

"Lejos de que hayamos visto un incremento en los registros de nacimientos, por el contrario, ha disminuido de manera drástica porque la gente prefiere quedarse en casa, resguardarse para efectos de no contagiarse por el virus y asimismo tampoco quieren exponer a los menores", dijo.

Por ello reiteró que durante el año 2020 el registro de nacimientos bajó en un 50 por ciento y este año no ha levantado a números normales.

"Por ello, no podría confirmar ni negar que pudiera haberse dado un alza en el índice de natalidad, puesto que esa información quienes sí la deben conocer de manera precisa es el sector Salud por los registros de nacimiento que levantan en los hospitales", dijo.