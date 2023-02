Región Xalapa no logra consolidarse como destino turístico

Algunos municipios tienen dificultades para definir su vocación turística y no coadyuvan para detonar el turismo en beneficio de la región de Xalapa debido a que no es su prioridad o no cuentan con el presupuesto suficiente para hacerlo.

Así lo indicó Carlos Alberto Meza Bañuelos, presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura, quien afirmó que a pesar de ello el gremio ha trabajado para crear alianzas y detonar el turismo con diferentes propuestas.

En ese sentido, el representante del sector hotelero consideró necesario que los ayuntamientos definan la categoría de los productos y servicios turísticos que pueden ofrecer, ya que de no hacerlo es como si nadie supiera de su existencia.

"Se tendrían que integrar, porque si tú tienes un atractivo pero no lo tienes subido a la categoría de producto turístico es como si no lo tuvieras.

"Porque no hay cómo lo vendas, cómo llegue la gente, cómo se entera de que existe, entonces es lo que tenemos que hacer y sobre lo que estamos, sobre la generación de productos turísticos", mencionó.

A su vez, el empresario recalcó que los destinos se deben desarrollar de forma regional para crear una mayor expectativa y atraer a más visitantes.

No solamente puedes desarrollar Xalapa, aparte Naolinco y aparte Xico, tienes que desarrollar la región. Por eso la estructura jurisdiccional del estado está dividida en siete regiones. Tenemos que entender esa mecánica y sobre eso trabajar".

Carlos Meza recordó que el sector hotelero de la región de Xalapa cerró el 2022 con una ocupación promedio del 43 por ciento, con más de 250 mil cuartos ocupados.

Julio y agosto fueron los meses en los que se registró más afluencia, arriba de un 60 por ciento de ocupación, mientras que en noviembre y diciembre la misma se mantuvo en aproximadamente un 50 por ciento.

Pese a incertidumbre, buenos augurios

Para los empresarios el 2022 inició con mucha incertidumbre debido a la cuarta y quinta ola de covid-19. Sin embargo y luego de que se levantaron varias de las restricciones sanitarias implementadas por el gobierno, los hoteles registraron un repunte que les permitió salir a flote.

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura dijo confiar en que dicha tendencia se mantenga a lo largo del 2023, con las diferentes actividades y eventos que paulatinamente se han reanudado tras casi dos años de pandemia.

Especialmente los relacionados con el deporte, ya que esa ha sido una de las vocaciones por las que se ha caracterizado la capital del estado.

"Creemos que la vocación de Xalapa es el turismo deportivo, por eso lo venimos empujando desde el año pasado. Por eso nosotros como Unión de Hoteles tratamos de gestionar muchísimos eventos deportivos".